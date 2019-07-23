2019/07/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، ان اقليم كردستان احرج العراق امام منظمة اوبك العالمية بزيادة صادراته النفطية.وقال السليطي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC إن “العراق بلد يعتمد في دخله على الموارد النفطية”، مبينا ان “النفط تم تسعيره في موازنة 2019 بـ 56 دولارا، ولكن خلال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية تكشف كيف احرج اقليم كردستان بغداد امام “أوبك” المركز الخبري الوطني.

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