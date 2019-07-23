2019/07/23 | 14:37

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مجلس بابل يصوت على انتخاب مدير عام صحة المحافظة

الثلاثاء

23

تموز

2019 :

02:28 pm

25

مجلس محافظة بابل يصوت بـ 16 صوت من اصل 30 صوت على انتخاب د.



حيدر

الاسدي مديراً عاماً لصحة بابل .

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