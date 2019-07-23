2019/07/23 | 14:37

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مجلس محافظة بابل يصوت على رئيس أستثمار المحافظة

الثلاثاء

23

تموز

2019 :

02:25 pm

16

مجلس محافظة بابل يصوت على محمد زكم رئيساً لأستثمار بابل

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