تعرف على ممثلي الشرطة في قرعة بطولة الاندية العربية

2019/07/23 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الشرطة الرياضي، الثلاثاء، عن اسماء ممثليه لحضور قرعة بطولة الاندية العربية المقرر اقامتها في المغرب يوم السبت المقبل وذكر النادي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أنه “من المؤمل ان يغادرنا الى المغرب يوم الجمعة القادم عدي الربيعي عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي والأردني هيثم الشبول المدرب المساعد للفريق الأول لكرة […]

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