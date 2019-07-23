وفد من نادي ريال مدريد يزور عددا من مدارس بغداد لإكتشاف المواهب الكروية

2019/07/23 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أجرىوفد نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم المشرف على اكتشاف المواهب الرياضية زيارة لمجموعةمدارس بغداد الدولية الاهلية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن المديرية تسعى لتشجيع الموهوبين الرياضيين من التلاميذ والطلبة وتنمية مواهبهم من خلال الاطلاع على تجارب وخبرا...

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