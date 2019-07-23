السفارة الأمريكية في بغداد: واشنطن ستواصل مساءلة العراقيين المتورطين بالانتهاكات والفساد

2019/07/23 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التزامنا للعمل مع الحكومة العراقية

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