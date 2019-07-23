الصين تعارض فرض عقوبات أمريكية على شركة صينية بسبب نفط إيران

2019/07/23 | 14:44

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الاقتصاد نيوز ـ نيوز

قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن بكين تعارض بقوة فرض عقوبات أمريكية على شركة طاقة صينية متهمة بانتهاك قيود على قطاع النفط الإيراني فُرضت على خلفية برنامج طهران النووي.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنرونغ بسبب أنها "انخرطت عن علم في تعاملات كبيرة لشراء أو الحصول على نفط خام من إيران".

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بكين تعارض بقوة العقوبات، مضيفة أن تعاون الصين مع إيران سليم بموجب القانون الدولي.

وأضافت للصحفيين في إفادة صحفية يومية "نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا التصرف الخاطئ وإنهاء عقوباتها غير القانونية على الشركات والأفراد".

وأضافت هوا "الولايات المتحدة تتجاهل الحقوق المشروعة لجميع الدول وتطبق عقوبات عشوائيا، هذا انتهاك للقانون الدولي".

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