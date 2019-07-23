نينوى تسوق 700 الف طن من الشعير

2019/07/23 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة نينوى، اليوم الثلاثاء، إن الموسم الحالي شهد تسويق قرابة 700 ألف طن من محصول الشعير في عموم المحافظة وان عمليات التسويق لا زالت مستمرة حتى الآن.

وأكد مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا في بيان ، إن "الكميات المستلمة من محصول الشعير تعد الأكبر خلال المواسم الماضية، إذ بلغت الكميات المستلمة من الفلاحين والمزارعين قرابة 700 ألف طن حتى الآن عن طريق {20} موقع تم افتتاحها في عموم المحافظة، مبينا إن عمليات الاستلام لا زالت مستمرة حتى ألان حيث سيكون الموعد النهائي للاستلام يوم 25 من الشهر الحالي"، داعيا "الفلاحين والمزارعين الذين لم يسوقوا محاصيلهم إلى الإسراع بتسليمها إلى مراكز الاستلام في المحافظة".



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