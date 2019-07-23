الكعبي: ان الآوان لتشريع قوانين تواكب مواثيق الرياضة العالمية وتنهض بالواقع الرياضي الموجود

2019/07/23 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، انه ان الآوان لتشريع قوانين تواكب مواثيق الرياضة العالمية وتنهض بالواقع الرياضي الموجود.

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