فؤاد حسين: إغلاق مضيق هُرمز يشكل كارثة بالنسبة إلى العراق

2019/07/23 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي فؤاد حسين، ان إغلاق مضيق هُرمز يشكل كارثة بالنسبة إلى العراق الذي يسعى إلى تجنيب المنطقة ذلك المصير.

واضاف فؤاد حسين, في مقُابلة مع اندبندنت عربية، أن التوتر الحالي بين إيران وبعض القوى الدولية، ضمن مياه الخليج العربي، له ضرر يُمكن أن يُلحق بالصادرات النفطية العراقية، وبالتالي ينعكس على ميزانيته العامة، التي تُشكل الواردات النفطية قُرابة التسعين بالمئة منها، وهو ما يشعر الحكومة العراقية بالقلق مما يشهده هذا الملف من تصعيد.

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