مجلس كربلاء يخصص أكثر من ألف قطعة سكنية للصيدليين

2019/07/23 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن مجلس محافظة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، تخصيص ٥٠ مليون دينار لغرض إكمال فتح مكتب الجوازات في قضاء الهندية وتخصيص 1150 قطعة أرض للصيادلة.وقال رئيس المجلس علي المالكي، في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “مجلس المحافظة صوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء على تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دينار لغرض إكمال […]

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