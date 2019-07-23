رسمياً.. حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء

2019/07/23 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.وقال المالكي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية المؤقتة والمنتخبة للنادي بسبب تدني […]

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