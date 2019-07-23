الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق الدين الأمريكي

2019/07/23 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة يوم الثلاثاء بعد يوم من اتفاق الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعماء الكونجرس على تمديد حد الدين، مما هدئ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام.

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