تسويق قرابة 700 ألف طن من محصول الشعير في نينوى

2019/07/23 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة نينوى، الثلاثاء، إن الموسم الحالي شهد تسويق قرابة (700) ألف طن من محصول الشعير في عموم

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