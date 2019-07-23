2019/07/23 | 15:08

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كربلاء : التصويت على تخصيص قطع أراضي لشريحة الصيادلة

اكد رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي ان المجلس صوت على

تخصيص قطع أراضي لـ1‪150 صيدلاني في محافظة كربلاء المقدسة،واضاف ان هذا القرار جاء بعد طلب تقدمت به نقابة الصيادلة في

المحافظة،لافتا الى ان تم تخصيص قطع ارض لبناء مقر لممثلية نقابة الصيادلة فرع

كربلاء المقدسة.

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