2019/07/23 | 15:08

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مجلس كربلاء يصوت على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي ان المجلس صوت

اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء

نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري

الممتاز، وقال المالكي ان المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية

الموقتة والمنتخبة للنادي بسبب تدني النتائج بصورة مستمرة واكد ان المجلس خاطب الجنة الأولمبية لتشكيل هيئة مؤقته لنادي

كربلاء لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافه ضمن قانون الدولة

العراقية النافذة

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