مجلس نينوى يصوت على مناصب ادارية في المحافظة

2019/07/23 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، على عدد من المناصب الادارية في المحافظة.

وذكر مصدر لـ{الفرات نيوز} إنه "تم اختيار عضو مجلس محافظة نينوى حسن خلف حسن عن كتلة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر لمنصب النائب الفني لمحافظ نينوى، فضلا عن إختيار أحمد ناظم علي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب مدير صحة نينوى".واضاف أنه "تم اختيار أسيل ياسين جاسم المرشحة عن كتلة السند لمنصب مدير تربية نينوى، فيما تم إختيار محمد إبراهيم عبودي عن الحزب الاسلامي لمنصب مدير استثمار نينوى".



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