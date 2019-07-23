قائد شرطة النجف الجديد يستلم مهامه رسمياً

2019/07/23 | 15:10

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بغداد :سومر نيوز

اقامت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت المراسيم الرسمية لاستلام القيادة من قبل العميد فائق فلي...

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