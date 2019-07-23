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قائد شرطة النجف الجديد يستلم مهامه رسمياً


قائد شرطة النجف الجديد يستلم مهامه رسمياً
2019/07/23 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

اقامت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت المراسيم الرسمية لاستلام القيادة من قبل العميد فائق فلي...

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