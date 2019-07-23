English | كوردى

إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة


إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة
2019/07/23 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار تبنيها مع رئاسة مجلس النواب اضافة المكافآت التشجيعية للصحف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا