2019/07/23 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار تبنيها مع رئاسة مجلس النواب اضافة المكافآت التشجيعية للصحف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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