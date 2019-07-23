إضافة المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة

2019/07/23 | 15:10

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار تبنيها مع رئاسة مجلس النواب اضافة المكافآت التشجيعية للصحف...

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