مجلس بغداد يرفع توصية لوزارة الكهرباء بشأن المولدات

2019/07/23 | 15:10

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بغداد:سومر نيوز

رفع مجلس محافظة بغداد, الثلاثاء, توصية الى وزارة الكهرباء بتشكيل ورش صيانة متخصصة لاصلاح المولدات العا...

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