المركزي للإحصاء: الإيرادات السنوية لدجلة والفرات بلغت 32 مليار/ م3

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ان الإيرادات السنوية خلال العام ٢٠١٨ لنهري دجلة والفرات بلغت أكثر من 32 مليار/ م3.
وذكر تقرير صدر عن الجهاز اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت 32.95 مليار/ م3 خلال عام 2018″، مشيرا الى ان “هذه الإيرادات انخفضت عن العام الذي سبقه التي بلغت 40.53 مليار / م3”.
وأضاف، ان “الإيرادات السنوية لنهر دجلة بلغت 8.92 مليار / م3، في حين بلغت الإيرادات السنوية لروافده 14.48 مليار / م3”.
وأوضح التقرير، ان “مجموع هذه الكميات في نهر دجلة وروافده بلغ 23.4 مليار/ م3 وبنسبة تبلغ 71% من مجموع الإيرادات المائية الداخلة للعراق”.
وبين، ان”الإيرادات السنوية ل نهر الفرات بلغت 9.56 مليار/ م3، وبنسبة بلغت 29% من مجموع الايرادات المائية الداخلة للعراق”.
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