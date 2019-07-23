المركزي للإحصاء: الإيرادات السنوية لدجلة والفرات بلغت 32 مليار/ م3

2019/07/23 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ان الإيرادات السنوية خلال العام ٢٠١٨ لنهري دجلة والفرات بلغت أكثر من 32 مليار/ م3.

وذكر تقرير صدر عن الجهاز اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت 32.95 مليار/ م3 خلال عام 2018″، مشيرا الى ان “هذه الإيرادات انخفضت عن العام الذي سبقه التي بلغت 40.53 مليار / م3”.

وأضاف، ان “الإيرادات السنوية ل‍نهر دجلة بلغت 8.92 مليار / م3، في حين بلغت الإيرادات السنوية لروافده 14.48 مليار / م3”.





وأوضح التقرير، ان “مجموع هذه الكميات في نهر دجلة وروافده بلغ 23.4 مليار/ م3 وبنسبة تبلغ 71% من مجموع الإيرادات المائية الداخلة للعراق”.

وبين، ان”الإيرادات السنوية ل ‍‍نهر الفرات بلغت 9.56 مليار/ م3، وبنسبة بلغت 29% من مجموع الايرادات المائية الداخلة للعراق”.

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