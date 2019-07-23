الداخلية: القبض على ارهابي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند

2019/07/23 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في داعش بالموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان وصل”النور ينوز” نسخة منه ان” فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة القى القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل”.

واضاف أنه” بناءً على امر قبض قضائي تم القبض على صاحب الدار المتستر على الإرهابي في منطقة حي العربي بالجانب الايسر لمدينة الموصل”.

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