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إخراج رفات 70 من النساء والأطفال الكورد من مقبرة جماعية في بادية السماوة


إخراج رفات 70 من النساء والأطفال الكورد من مقبرة جماعية في بادية السماوة
2019/07/23 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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