2019/07/23 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من ارتفاع مضطرد في نسبة العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا.وتظهر أرقام رسمية أن معدل البطالة وسط الشباب يتجاوز 20%، في حين تحدثت منظمات دولية وأخرى غير حكومية عن ضِعف هذه النسبة.وتعزى أبرز أسباب تفاقم البطالة في العراق إلى سوء الإدارة، وتفشي الفساد، وعدم وجود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطالة تتجاوز 20% في صفوف الشباب العراقي النعيم نيوز.

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