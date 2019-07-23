مفتشية الداخلية: إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

2019/07/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك، وتسليمهما الى الجهات المختصة.

وأوضح المكتب في بيان، ان مفرزة من مكتب المفتش العام، قامت بالاشتراك مع مديرية شرطة الحويجة، بمداهمة منزل وردت معلومات لمكتب المفتش العام في كركوك، عن وجود إرهابيين اثنين بداخله، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما، مشيرا الى تدوين أقوال المتهمين، وعرضهما على قاضي تحقيق محكمة الحويجة، الذي قرر توقيفهما وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتسليمهما الى مديرية شرطة الحويجة، لاستكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.

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