مصدر يكشف عن مشادات كلامية بين اعضاء مجلس نينوى

2019/07/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن حدوث مشادات كلامية بين اعضاء المجلس.





وذكر المصدر للنور نيوز، ان “مشادات كلامية حدثت بين اعضاء مجلس محافظة نينوى في بدء انعقاد جلسة المجلس المخصصة للتصويت على منصب النائب الفني للمحافظ ومدراء التربية والصحة والاستثمار”.





وأشار الى “رفض عدد من الاعضاء التصويت على المناصب بسلة واحدة، مشيرين لوجود صفقة سياسية في تحديد الشخصيات التي تشغل المناصب”، لافتا الى انه “بعدها غادر عدد من الاعضاء الجلسة”.





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