2019/07/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلنت لجنة شؤون المقابر الجماعية، اليوم، عن فتح مقبرة جماعية تضم رفات مواطنين أكراد أعدموا بمنطقة "بادية السماوة" إبان فترة نظام صدام حسين.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب صدر عنها إنه "تم فتح مقبرة جماعية للإخوة الأكراد في منطقة الشيخية ببادية السماوة"، مضيفة أن المقبرة تضم 70 من النسا...

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