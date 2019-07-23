"رفض" إدراج فقرة تخص تصويت البيشمركة خارج إقليم كردستان العراقي ..

2019/07/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن غالبية ممثلي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين في البرلمان، رفضوا التصويت على فقرة تتعلق بإدراج تصويت قوات البيشمركة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسن العقابي، للأناضول، إن "البيشمركة لي...

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