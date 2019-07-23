2019/07/23 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراق بستان في ابي الخصيب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tCA09Ah_ZXU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراق بستان في ابي الخصيب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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