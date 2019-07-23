2019/07/23 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tCA09Ah_ZXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراق بستان في ابي الخصيب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتراق بستان في ابي الخصيب #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).