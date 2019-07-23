2019/07/23 | 15:15

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الخدمات البرلمانية: الاتصالات ووزيرها يتحملان ضعف الانترنيت..



الربيعي مهدد بالإقالة

بغداد/..



أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الاتصالات ووزيرها نعيم الربيعي يتحملان ضعف الانترنيت، رغم الكلف العالية للاشتراك الشهري.

وقال عضو اللجنة حسن سالم، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك ضعف كبير في الانترنيت، وهذا تتحمله وزارة الاتصالات ووزيرها نعيم الربيعي يتحملان، خصوصا ان الوزارة اعلنت عن استخدام الكابل الضوئي، لكن لغاية الآن يتم استخدام خدمة الوايرليس (الابراج)".

وبين سالم ان "هناك عدم رضا كبير لدى اغلب اعضاء لجنة الخدمات البرلمانية، عن اداءة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، وعن عمل الوزارة بشكل عام، ونحن اعطينا له مهلة من الزمن، لتحسين هذا الاهداء، وخلافه، سيكون الاستجواب والاقالة هو الحل لتحسين واقع الانترنيت في العراق".انتهى3

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