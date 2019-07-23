المنافذ الحدودية : إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية

2019/07/23 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية- منفذ زرباطية عن إلقاء القبض على مسافرين إيرانيين بحوزتهما مواد مخدرة (حبوب ميتادون – 120 حبة/هيروين-60غم/ 2 قنينة شراب ميتادون).وذكرت الهيئة في بيان” تم ضبط المتهمين قبل دخولهما صالة الجوازات من قبل مفرزة مكافحة المخدرات، وتم إحالة المسافرين وماتم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شؤون مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية […]

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