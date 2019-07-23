موجة حر شديدة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع

2019/07/23 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حذرت مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية من عودة موجة حر كبيرة إلى القارة الأوروبية هذا الأسبوع وقالت مصالح الأرصاد في صفحتها على تويتر إن أوروبا تنتظر موجة حار قاسية، ستكون درجة الحرارة القصوى يوم الخميس والتي تصل إلى 40 درجة مئوية.وأضافت أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية في العاصمة الفرنسية […]

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