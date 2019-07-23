موسع.. هيئة الحج: الأسبوع المقبل تنتهي عملية تفويج الحجاج للديار المقدسة

2019/07/23 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية، اليوم الثلاثاء، ان البعثة ستنهي الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى الديار المقدسة.

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