2019/07/23 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة في مجلس المثنى عن وضع آلية لتحسين أجور موظفي الخدمة العاملين في مجال التنظيف داخل المؤسسات الصحية في المحافظة.وقال عضو المجلس عمار ال غريب للنعيم نيوز , أن اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع دائرة الصحة لإيجاد الآلية المناسبة لتوفير أجور العاملين في مجال التنظيفات في المستشفيات والمراكز الصحية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل على آلية جديدة لتحسين أجور العاملين بالمجال الصحي النعيم نيوز.

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