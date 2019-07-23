شعب الخيم، بين مؤتمرات متعدد لذكرى الإبادة ومدينة تفتقد اهلها

2019/07/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين يوم تلو الآخر تقترب الذكرى الخامسة على الإبادة الجماعية الايزيدية، وجهات مختلفة من المؤسسات والمنظمات الايزيدية وغيرها، تعلن عن احياء هذه الذكرى، وذلك على الصعيد المحلي والدولي لكن تساؤلات كثيرة بين المجتمع الايزيدي عنه، هل هذه الجهات اتفقوا على خطاب موحد ومطالبات موحدة في هذا اليوم، عكس السنوات الماضية التي …

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