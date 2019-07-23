الكعبي : ان الآوان لتشريع قوانين تواكب مواثيق الرياضة العالمية وتنهض بالواقع الرياضي الموجود

2019/07/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان تخوفات بعض المعنيين وتدخلات البعض الاخر لن تثني مجلس النواب بدورته الحالية من اقرار اي قانون يهتم بمصلحة المواطن العراقي او شريحة معينة.وأكد الكعبي خلال تراسه الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الشباب والرياضية النيابية اليوم الثلاثاء 23- تموز 2019 ، برئاسة النائب عباس عليوي ، […]

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