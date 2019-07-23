محافظ كركوك يؤكد اهمية التنسيق مع مفوضية الأنتخابات وضمان مشاركة جميع مواطني كركوك

2019/07/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع مدير عام مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قيس محمد خورشيد, واقع عمل المفوضية في كركوك والجهود المبذولة لتأمين كافة المتطلبات لإنجاح إجراء الانتخابات المحلية في كركوك بعد تصويت البرلمان على قانون الانتخابات.وأكد محافظ كركوك أهمية تهيئة كافة المتطلبات التي تضمن طمأنة مواطني كركوك للإدلاء بأصواتهم […]

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