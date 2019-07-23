فقهاء المحكمة الاتحادية.. قضاءٌ على مزاج الأحزاب الإسلامية

2019/07/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل لم يتمكن #البرلمان العراقي طيلة السنوات الماضية، أي بعد إسقاط #نظام “#صدام_حسين” من إقرار قانون “#المحكمة_الاتحادية” وهي أعلى سلطة #قضائية في البلاد، التي تشكلت عام 2005، […]

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