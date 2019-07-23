2019/07/23 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من الموطنون على صفحات مواقع التواصل مديريات بلديات بغداد بعدم إهمال وصيانة الساحات التي تم تحديثها مؤخراً ضمن مشروع “ألق بغداد”.كما أشاروا في فيديو نُشر على (الفيسبوك) إلى الإهمال الواضح في إحدى أشهر ساحات العاصمة بغداد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالفيديو”..



إهمال واضح يطال إحدى ساحات بغداد النعيم نيوز.

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