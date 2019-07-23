2019/07/23 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير مثير لوزير الصحة العراقية يكشف إخفاقات الواقع الصحي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sYhMXwxTpA4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير مثير لوزير الصحة العراقية يكشف إخفاقات الواقع الصحي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقرير مثير لوزير الصحة العراقية يكشف إخفاقات الواقع الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).