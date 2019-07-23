قدوم الجيش الامريكي لدول الخليج لايحتاج ترحيب فهم اهل البيت،

2019/07/23 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… عندنا مثل عربي يقول ياضيفنا ان زرتنا فنحن الضيوف وانت ابو البيت، الجميع يعرف الحقيقة والمستر ترمب وصف دول الخليج في البقرة السمينة ان جف لبنها يقوم بذبحها، ترمب بخطاب قال اذا رفعنا ايدينا عنهم خلال اسبوعين فقط تنهار انظمتهم، لذلك قدوم الجيش الامريكي للخليج لايحتاج موافقة احد، احد المستكتبين […]

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