مالوم ابو رغيف - 12-آلهة وشياطين: الاساطير الهندية- قصة الخلق+ كرشنا1

2019/07/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف الان سندخل هندوستان بلد الاساطير والتأملات العميقة ، بلد مازالت فيه الاساطير مفعة بالحياة، تعيش في عقول البشر وتتجسد على الارض وتطفو على المياه، حتى تخال ان في كل ذرة من تراب الهند اسطورة.ان الاسئلة التي نتجت عن التاملات العميقة في الطبيعة والحياة، وعن سر ومعنى الوجود عن ذلك الابدي الذي خلق كل هذا التعدد الهائل من وجوه الحياة وجدت طريقها الى كتابات الهنود القديمة، في الفيدا Veda في البراهمان......

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