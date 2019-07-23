كاظم المقدادي - لماذا السكوت عن حقوق المدنيين العراقيين ؟

2019/07/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_المقدادي ثلاثة أعوام على نشر نتائج التحقيق بالحرب على العراقتمهيدشاركت المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وتحت أمرتها مشاركة فعلية غير محدودة في حربين مدمرتين للعراق في عامي 1991 و2003).وقد إستخدمت قواتهما المسلحة أسلحة فتاكة حديثة..لحد اليوم لا توجد إحصائية رسمية دقيقة منشورة عن عدد ضحايا الحرب من الأبرياء العراقيين، لكن الشواهد الشاخصة الكثيرة تدلل على ان الحربين خلفتا أكثر من مليون قتيل وأض......

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