تميم منصور - ارتفاع منسوب مخزون العنف في داخلنا

2019/07/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور ر كلما ازداد العنف من اطلاق نار وطوشات وسرقات وحوادث طرق وغيرها من سلاسل العنف التي تحيط بأعناقنا حتى وصلنا الى درجة الاختناق ، كلما ازدادت عواصف الاستنكار والشجب والانتقادات ، هذا ينتقد ممارسات الشرطة ودورها في ترك الحبل على الغارب في انتشار العنف داخل مدننا وقرانا ، وذاك يتهم لجنة المتابعة لأنها لا تحرك ساكناً من وجهة نظره لمنع حالات العنف المستشري داخل مجتمعنا ، وآخر يتهم الاحزاب العربية بأنه......

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