اجرام بغداد تعلن ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة

2019/07/23 | 15:32

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة.





يتبع..

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