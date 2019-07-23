الاعلام الرقمي: التحذيرات المتعلقة بتطبيق Face App غير دقيقة

2019/07/23 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مركز الاعلام الرقمي DMC الثلاثاء، حقيقة التحذيرات التي ذكرها بعض الباحثين حول تطبيق FaceApp ، الذي يغير شكل الانسان.

وأوضح فريق المركز، إن "الكثير من التطبيقات التي يستخدمها الملايين تلجأ الى نفس الآليات التي يستخدمها هذا التطبيق، كما ان سياسة الخصوصية لهذا التطبيق لا تختلف كثيرا عن سياسة الخصوصية لإي تطبيق آخر، وتحديداً تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى ان بعض التطبيقات يخترق الخصوصية على نحو اكبر وبشكل فاضح، ومع ذلك يستخدمه الملايين بدون تردد".

واكد المركز، على "ضرورة عدم تضخيم المخاوف بشأن هذا التطبيق"، مرجحا ان "يكون اساس هذه المخاوف والتحذيرات يعود لجنسية الشركة المطورة للتطبيق وهي ( Wireless Lab ) الروسية، او بسبب مبالغة المحللين وتضخيمهم الهواجس من غير الانتباه الى ان خصائص التطبيق وصلاحياته لا تختلف عن غيره من التطبيقات بشكل كبير".

واشار الفريق الى ان "استخدام الاجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها مشروط بالموافقة على سياسة الاستخدام والتي تتيح للشركات جمع بيانات المستخدمين واستثمارها او استخدامها لإجراء دراسات وبحوث من اجل تطوير الخدمات ومن الممكن ان تتم مشاركتها مع طرف ثالث، ولم يثبت حتى الان اساءة استخدام تطبيق FaceApp للمعلومات التي يجمعها عن مستخدميه".

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وكُشف

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