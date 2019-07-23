مجلس كربلاء يحل الهيئة الإدارية لنادي المحافظة

2019/07/23 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المالكي في بيان لمكتبه حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية الموقتة والمنتخبة للنادي بسبب تدني النتائج بصورة مستمرة وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز".واكد المالكي بحسب بيانه، ان" المجلس خاطب اللجنة الأولمبية لتشكيل هيئة مؤقتة لنادي كربلاء لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ضمن قانون الدولة العراقية النافذة".انتهى..م.م

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