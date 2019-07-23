ظريف: ترامب هو من دفع لندن لاحتجاز الناقلة الايرانية

2019/07/23 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في لقاء خاطف مع الصحفيين، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" بوريس جونسون أن يعلم بأن ايران لا تريد التصعيد بل تسعى لعلاقات طبيعية مع بريطانيا على اساس الاحترام المتبادل".ونوه الى انه" كان من الواضح جدا ان ترامب هو الذي طلب من لندن احتجاز ناقلة النفط الايرانية في مضيق جبل طارق وهذا التصرف هو قرصنة بحرية".نتهى..م.م

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