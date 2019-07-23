حقوق الانسان تكشف عن أعداد المختفين قسرياً في العراق خلال ثلاثة أعوام

2019/07/23 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي،اليوم الثلاثاء، أعداد العراقيين المختفين قسرياً خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019.وقال العزاوي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري”، مشيراً الى أن “الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم […]

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