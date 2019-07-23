رسمياً.. موهبة جديدة تُعلن رحيلها عن برشلونة

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تشافي سيمونز أحد المواهب الواعدة والشابة بنادي برشلونة

الرحيل الرسمي عن العملاق الكتالوني وعدم تجديد عقده مع الفريق.وكان يلعب سيمونز البالغ من العمر 16 عامًا فقط في فريق تحت 17 سنة

في أكاديمية "لاماسيا"، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة على

البقاء.

ونشر اللاعب الصغير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

"تويتر"، رسالة مؤثرة يودع فيها برشلونة بعد نهاية تعاقد مع النادي،

قال فيها:"أترك جزءًا مني في برشلونة وسيظل معي دائمًا جزءًا من برشلونة".الجدير بالذكر أن اللاعب الهولندي الشاب متعاقد مع الوكيل الإيطالي

الشهير مينو رايولا، وهناك تقارير تشير إلى أن قرار سيمونز بالرحيل

جاء بناءٍ على توجيهات هذا الوكيل الذي يحاول نقله إلى باريس سان

جيرمان.

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